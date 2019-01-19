Употребление колбасы повышает риск развития рака

https://news.ru/storage/news/74ca8c6c5a9d60fb1f499f25c26f1549/9f136adf-a092-46f9-9422-5c4d1c26e65c_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Ежедневное употребление в пищу колбас, сосисок, хот-догов, ветчины и других мясных продуктов увеличивает риск возникновения рака груди. К такому выводу пришли специалисты Американского онкологического общества (American Cancer Society).

Они проанализировали результаты 15 ранее проведённых исследований, в которых в общей сложности приняли участие свыше 1,2 млн женщин. В итоге было установлено, что у тех, кто ежедневно съедает 25-30 гр обработанного мяса риск возникновения онкологии на 9% выше, чем у тех, кто ограничивается всего 2-5 гр такой пищи.

Эксперты уточняют, что речь идёт о мясе, приготовленном путём соления, копчения, консервирования и другими способами, усиливающими вкус и продлевающими срок хранения. Риск возникновения онкологии они связывают с присутствием в обработанном мясе нитрита натрия (Е 25), сообщает сайт FoodNews со ссылкой на International Journal of Cancer Research.

Учёные добавляют, что частое употребление обработанного мяса чревато не только раком груди, но и другими видами онкологии, включая рак поджелудочной железы и простаты.

Ранее Минздрав РФ составил «онкологический рейтинг» регионов, в котором лидирующие места заняли Курская область, Мордовия и Краснодарский край. Меньше всего случаев заболевания раком выявлено в Дагестане, Тыве и Чечне.