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Йогурт оказывает неожиданный эффект на здоровье

Elena Aquila/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Британские диетологи выявили неожиданное свойство йогурта. Проведённые исследования показали, что регулярное употребление этого продукта нормализует артериальное давление.

По данным издания Sunday Express, это объясняется тем, что в натуральном йогурте содержится калий, который способствует вымыванию из организма лишней соли. Как известно, соль провоцирует повышение артериального давления.

Кроме того, если употреблять обезжиренный йогурт, то можно ещё и избавиться от лишнего веса. При этом для достижения положительных результатов необходимо употреблять кисломолочные продукты не менее пяти раз в неделю.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина. Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%.


#здоровье #молочнаяпродукция #исследование
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