Йогурт оказывает неожиданный эффект на здоровье

https://news.ru/storage/news/35e96d88bd4c2a09d9aae1050d6b2ef2/860f10b4-861e-436e-b121-0d93efe6e1c8_850.jpg Elena Aquila/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские диетологи выявили неожиданное свойство йогурта. Проведённые исследования показали, что регулярное употребление этого продукта нормализует артериальное давление.

По данным издания Sunday Express, это объясняется тем, что в натуральном йогурте содержится калий, который способствует вымыванию из организма лишней соли. Как известно, соль провоцирует повышение артериального давления.

Кроме того, если употреблять обезжиренный йогурт, то можно ещё и избавиться от лишнего веса. При этом для достижения положительных результатов необходимо употреблять кисломолочные продукты не менее пяти раз в неделю.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина. Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%.