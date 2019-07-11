https://static.news.ru/photo/d114a1b2-a3e6-11e9-b02c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Французские учёные из Центра исследований эпидемиологии и статистики университета Сорбонна установили связь между употреблением сладких газированных напитков и онкологическими заболеваниями.

Согласно их исследованию, в ходе которого были изучены показания 100 тысяч пациентов за пять лет, ежедневное употребление стакана газировки увеличивает риск развития общего рака на 18%, а рака молочной железы — на 22%.

При разделении сладких напитков на фруктовые соки и другие сладкие напитки выяснилось, что потребление обоих типов напитков было связано с более высоким риском развития рака в целом, — говорится в исследовании.

Авторы работы призвали людей снизить потребление сладких напитков, чтобы снизить случаи заболеваний раком. К вредоносным напиткам отнесли все фруктовые соки, молочные коктейли, энергетики и газировку.

Ранее News.ru писал, что у жены полузащитника миланского футбольного клуба «Интер» Раджи Наингголана Клаудии Лай обнаружен рак.