Французские учёные из Центра исследований эпидемиологии и статистики университета Сорбонна установили связь между употреблением сладких газированных напитков и онкологическими заболеваниями.
Согласно их исследованию, в ходе которого были изучены показания 100 тысяч пациентов за пять лет, ежедневное употребление стакана газировки увеличивает риск развития общего рака на 18%, а рака молочной железы — на 22%.
При разделении сладких напитков на фруктовые соки и другие сладкие напитки выяснилось, что потребление обоих типов напитков было связано с более высоким риском развития рака в целом, — говорится в исследовании.
Авторы работы призвали людей снизить потребление сладких напитков, чтобы снизить случаи заболеваний раком. К вредоносным напиткам отнесли все фруктовые соки, молочные коктейли, энергетики и газировку.
Ранее News.ru писал, что у жены полузащитника миланского футбольного клуба «Интер» Раджи Наингголана Клаудии Лай обнаружен рак.