https://static.news.ru/photo/13dd4a3c-a5ed-11e9-b036-fa163e074e61_1024.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Плохое зрение свидетельствует о серьёзных заболеваниях — вплоть до опухоли головного мозга или инсульта. Об этом рассказала единственный нейроофтальмолог Пермского края Ольга Половинкина.
По её словам, часто пациенты жалуются на проблемы со зрением, а в итоге оказывается, что патологий глазного дна нет. В этом случае человека направляют к неврологу для дальнейшего обследования.
Если врач понимает, что заболевание связано не с глазом, а, к примеру, с орбитой, средней черепной ямкой или корой, то уже подключается нейроофтальмолог — специалист, работающий на стыке офтальмологии и неврологии, — пояснила врач порталу «Волжская новь».
Иногда резкое снижение зрения может указывать на опухоль головного мозга. Случается, что проблемы с глазами указывают на заболевание вообще другой области. К примеру, связанное с эндокринной системой.
Тревожными симптомами являются ухудшение бокового зрения, преходящая слепота, двоение. Особенно надо насторожиться при одностороннем выпадении зрения — когда видит только один глаз.