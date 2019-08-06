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Резкое ухудшение состояния кожи может свидетельствовать о развитии диабета второго типа, утверждают медики.

Так, если появилась гиперпигментация на шее, в подмышечных впадинах, паху, участках между пальцами, а также зуд в области гениталий и неприятный запах от кожи, следует как можно скорее обратиться к врачам и пройти необходимое обследование, чтобы исключить развитие диабета.

Об этом заболевании также сигнализирует медленное заживление порезов и ран, а также увеличение массы тела и покраснение дёсен. Кроме того, появляется сухость во рту и жажда, которую сложно утолить, сообщает портал Medical Xpress.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Медицинского университета Сан-Паулу (FM-USP) в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. Проведённое исследование показало, что отказ от приёма пищи в утреннее время грозит диабетом второго типа, оказывающим влияние на резкое увеличение веса пациента.