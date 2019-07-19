https://static.news.ru/photo/e32bb1bc-aac4-11e9-8f8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Kusch/Global Look Press

Учёные выявили связь между возникновением рака и рентгеновским облучением. По их словам, даже небольшие дозы радиации, такие как три похода на МРТ, могут привести к мутации клеток и повлечь за собой развитие онкологии.

По словам исследователей, рентген влияет на ген Р53, вызывая изменения в клетках. Эти клетки, в свою очередь, способны перерасти в злокачественные и вызвать онкологические заболевания. Специалисты заметили, что риски компьютерной томографии и рентгена в настоящее время изучены не до конца. Процедура считается безопасной, однако последствия облучения могут быть непредсказуемыми, передаёт MedicalXpress .

Ранее, как писал News.ru, врачи назвали главную опасность фруктового сока. Согласно выводам медиков, ежедневное употребление 100 миллилитров такого напитка увеличивает риск развития онкологии на 18% (а рака груди на 22%).