Учёные выявили связь между возникновением рака и рентгеновским облучением. По их словам, даже небольшие дозы радиации, такие как три похода на МРТ, могут привести к мутации клеток и повлечь за собой развитие онкологии.
По словам исследователей, рентген влияет на ген Р53, вызывая изменения в клетках. Эти клетки, в свою очередь, способны перерасти в злокачественные и вызвать онкологические заболевания. Специалисты заметили, что риски компьютерной томографии и рентгена в настоящее время изучены не до конца. Процедура считается безопасной, однако последствия облучения могут быть непредсказуемыми, передаёт
Ранее, как писал News.ru, врачи назвали главную опасность фруктового сока. Согласно выводам медиков, ежедневное употребление 100 миллилитров такого напитка увеличивает риск развития онкологии на 18% (а рака груди на 22%).