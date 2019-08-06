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Специалисты из США составили особый тип питания, помогающий при лечении онкологических заболеваний.

Проведённое на лабораторных мышах исследование показало, что исключение из рациона мяса, рыбы и молочных продуктов усиливает эффект от химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака.

При этом учёные подчеркнули, что веганская диета не даст положительных результатов без применения препарата 5-фторурацила, обладающего противораковым действием, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature.

Ранее News.ru писал о том, что медики обнаружили связь между высоким уровнем инсулина в крови и риском возникновения онкологических заболеваний. В частности, в ходе экспериментов над мышами они установили, что чрезмерно высокий уровень инсулина характерен для рака поджелудочной железы. По словам специалистов, гиперинсулинемия приводит к износу этого органа.