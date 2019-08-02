https://static.news.ru/photo/d4e59ed0-b576-11e9-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Австралийские учёные из Технологического университета Суинберна в Мельбурне выявили главную опасность, которую несёт человеку похмелье. Оказалось, что оно снижает функции мозга и ухудшает память.

Такие выводы сделаны по результатам исследования, проведённого в барах центрального района Брисбена. Его участниками стали более сотни посетителей, сообщает MedicalXpress .

По утрам после вечеринок добровольцы участвовали в онлайн-опросах и проходили когнитивные тесты. Успешность и скорость прохождения тестов оказалась в прямой зависимости от количества выпитого накануне алкоголя.

Ранее News.ru сообщал, что британские учёные создали синтетический спирт, на основе которого можно будет производить беспохмельный алкоголь. Этот напиток подарит человеку чувство опьянения, однако интоксикации организма, в народе называемого похмельем, не будет. Пока изобретение не готово к выходу на рынок. Дело в том, что напиток имеет неприятный вкус, а значит, никакого наслаждения, несмотря на отсутствие похмелья, не принесёт.