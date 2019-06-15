Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и отражается на внешнем виде. К такому выводу пришли британские учёные.
Как пишет The Mirror, по словам учёных, из-за неправильного режима сна возникают депрессия, чувство раздражительности и портится настроение. По этой же причине некоторые люди выглядят по утрам неважно.
После проведения ряда исследований, учёные выяснили, что самая оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно столько необходимо спать, чтобы выглядеть привлекательно.
Для здорового сна специалисты рекомендуют ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55.
News.ru писал о том, что бессонницу чаще всего провоцируют проблемы со щитовидной железой. Так, недостаток гормонов щитовидки вызывает увеличение веса и кратковременные остановки дыхания во сне.
Ранее в Центре нейротехнологий сна и бодрствования сообщили о том, что около 42 млн россиян испытывают проблемы со сном.