https://static.news.ru/photo/6422b1ce-92ad-11e9-a2b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Летние пляжи могут оказаться смертельно опасными. К такому выводу пришли учёные из Университета Купера в США.

Они сообщили об угрозе для посетителей купальных зон, которую таят в себе бактерии Vibrio vulnificus. Доклад исследователей опубликован в журнале Annals of Internal Medicine .

Выводы специалистов свидетельствуют о том, что в большинстве случаев бактерии не вызывают существенных проблем со здоровьем, однако в некоторых ситуациях могут спровоцировать развитие некрозов, за которыми последует ампутация конечности и даже смерть.

Как следует из статьи, в организм вредители попадают через морепродукты или через открытые раны во время купания. Повышенному риску подвержены люди с ослабленной иммунной системой.

Обитают Vibrio vulnificus в воде с температурой выше 13 градусов. При этом из-за глобального потепления ареал их обитания расширяется, смещаясь на север.

Ранее, как писал News.ru, врачи и диетологи составили список из пяти напитков, от употребления которых лучше частично или полностью отказаться, чтобы сохранить здоровье. Многие из них люди употребляют практически ежедневно.