https://static.news.ru/photo/c8ad90c0-a890-11e9-a4b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Ведение здорового образа жизни снижает риск деменции вне зависимости от генетической предрасположенности, заявили учёные Медицинской школы при Эксетерском университете Англии.

Специалисты изучили около 200 тысяч добровольцев, возраст которых превышает 60 лет, передаёт « Аргументы недели ». Исследование длилось восемь лет, за этот период эксперты зафиксировали 1769 случаев заболевания.

По мнению учёных, для снижения вероятности деменции людям следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголя и вредной пищи, а также регулярно заниматься спортом.

Ранее News.ru сообщал, что американским учёным из университета Небраски и Медицинской школы имени Льюиса Каца университета Темпла впервые удалось удалить ВИЧ из организма. Опыты были проведены на крысах. Сделать значительный шаг в борьбе с вирусом удалось благодаря генетическому редактированию и специальной терапии.