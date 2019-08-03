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Эксперты назвали наихудшие варианты ночного перекуса. По их словам, для того, чтобы не набрать лишние килограммы, стоит избегать употребления перед сном жареных блюд.

Как рассказали медики, в них содержатся канцерогены, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Также лучше не наедаться мяса перед сном. Белковые продукты стоит употреблять до 20:00. Так они будут лучше перевариваться и не будут перегружать желудок и поджелудочную железу. Стоит избегать бобовых и шоколада.

Острая пища, по словам учёных, также не является лучшим вариантом ночного перекуса, она заставит желудочно-кишечный тракт работать всю ночь, что негативно скажется на работе организма в целом. Лучшим перекусом признаны фрукты. Их можно без опасений есть перед сном, однако стоит исключить употребление на ночь яблок. Заменить их всегда можно апельсинами или киви, пишет портал « МедикФорум ».

Ранее News.ru писал, что груша является лучшим фруктом, способствующим похудению. По словам специалистов, эти фрукты богаты клетчаткой и водой, которые в тандеме быстро насыщают и помогают избавиться от лишних килограммов.