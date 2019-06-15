https://static.news.ru/photo/d8cb254a-8f35-11e9-a2a7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Чрезмерная озабоченность правильным питанием может привести к развитию нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.

Как пишет Medicalxpress, для людей, страдающих от этого недуга, вкус продукта и его калорийность не имеют большого значения, главное, чтобы он был максимально полезным.

По словам сотрудницы Йоркского университета в Торонто Дженнифер Миллс, при орторексии стремление человека употреблять здоровую пищу становится неконтролируемым. Кроме того, такие люди не получают сбалансированного питания.

Как ранее писал News.ru, диетологи пришли к выводу, что одним из важнейших факторов быстрого снижения веса являются физические нагрузки. Медики советуют желающим похудеть ежедневно совершать пешие прогулки.

Сообщалось, что для избавления от лишнего веса необходимо пройти расстояние в 1,6 км в обычном темпе. Если подниматься в гору, то эффективность упражнения вырастет.