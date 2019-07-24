Американские учёные провели исследование, показавшее, что нормальный индекс массы тела не всегда правильно показывает наличие ожирения у человека.
Об этом специалисты написали в журнале
Индекс массы тела, который используется для определения уровеня ожирения, вычисляется путём деления веса человека на квадрат его роста в метрах. Учёные считают эти данные недостаточными для выявления излишков жира в теле.
На сегодняшний день около трети населения планеты страдает от лишнего веса. В странах Ближнего Востока и Великобритании с этой проблемой борются больше половины населения. По прогнозам специалистов, к 2025 году число жителей Земли с ожирением вырастет до 2,7 млрд, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Медицинского университета Сан-Паулу (FM-USP) в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков.