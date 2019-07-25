https://static.news.ru/photo/bdfacbde-af61-11e9-8a97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты из университета Восточной Англии предложили курильщикам новый способ избавления от пагубной привычки. Исследование показало, что бросить курить помогает денежное вознаграждение.

В ходе серии экспериментов, в которых приняли участие более 20 тысяч добровольцев, страдающих никотиновой зависимостью, им предлагалось отказаться от сигарет за €40. При этом иногда вознаграждение могло достигать €1056. Вторая группа добровольцев пробовала бросить курить исключительно на собственном энтузиазме.

По словам Кейтлин Нотли из университета Восточной Англии, в итоге люди, которым предлагали деньги, на 50% чаще бросали курить, чем участники из второй контрольной группы, где с вредной привычкой смогли расстаться лишь 7% испытуемых.

Она подчеркнула, что вознаграждение за отказ от курения не только спасёт тысячи жизней, но и поможет сэкономить деньги на лечении заболеваний, которыми часто страдают курильщики, сообщает Der Spiegel.

Ранее News.ru писал о том, что девять из десяти случаев онкологических заболеваний спровоцированы курением. Пагубная привычка также приводит к развитию хронических заболеваний дыхательных путей. Кроме того, продолжительность жизни человека, не расстающегося с сигаретой, сокращается на 20–25 лет.