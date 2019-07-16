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Американские неврологи нашли способ отсрочить старение мозга и ослабить влияние возрастных факторов. По их словам, в этом может помочь постоянное стимулирование мозговой деятельности.

Учёные провели исследование , в котором приняли участие две тысячи человек. Средний возраст испытуемых составил 78 лет. На момент начала эксперимента ни у одного из них не наблюдалось когнитивных расстройств. За участниками наблюдали около пяти лет, каждые 1,5 года они проходили тест на оценку когнитивных способностей.

По итогам исследования учёные выяснили, что у четверти участников появились расстройства функций мозга. Медики пришли к выводу, что риск когнитивных нарушений вплотную связан с активностью мозговой деятельности. У тех пожилых, кто пользовался компьютером, этот риск был на 30 процентов ниже, чем у тех, кто переставал использовать гаджеты. Кроме того, вероятность расстройств была ниже у тех, кто был социально активен: ходил в кино, в парки, встречался с друзьями. Положительное влияние на мозг оказывают лепка, вязание и рисование. Эти виды деятельности снижают риск нарушений в мозге на 42 процента, передаёт « Царьград ».

Ранее, как писал News.ru, специалисты из Японии обнаружили новую причину, вызывающую ожирение. По их словам, накоплению лишнего жира в организме способствует активность определённого типа иммунных клеток в тонкой кишке.