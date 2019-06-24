https://static.news.ru/photo/baf2727a-96ed-11e9-884c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета назвали главной причиной сердечной недостаточности генетический сбой.

Проведённое исследование показало, что принудительное отключение одного из генов способно предотвратить заболевание и спасти пациентов, которым требуется пересадка сердца.

В научной работе, опубликованной на портале MedicalXpress , говорится, что учёные провели анализ образцов ткани более чем 300 сердец, изъятых у пациентов с сердечной недостаточностью, а также доноров, чьи органы не подошли для пересадки.

Оказалось, что в клетках сердца у пациентов функционировало меньше сигнальных путей по сравнению со здоровыми тканями, однако в них было задействовано больше генов. Специалисты установили, что именно фермент PPP1R3A играет важную роль в переходе от нормального сердцебиения к нарушенному.

В ходе эксперимента на лабораторных мышах была проведена блокировка отвечающего за выработку данного фермента гена. В итоге «модифицированные» грызуны оказались полностью защищены от сердечной недостаточности, которой они были подвержены.

Учёные пришли к выводу, что если найти способ ингибировать этот ген у людей, то будет получен терапевтический препарат, излечивающий сердечную недостаточность.

Ранее News.ru писал о том, что аритмия может развиться не только у людей, имеющих вредные привычки, но и у тех, кто в целом придерживается здорового образа жизни. Об этом заявили канадские учёные. Нарушение сердечного ритма часто сопровождает тех, кто переживает регулярные стрессы. В результате в сердечной мышце развиваются изменения, при которых функция сердца больше зависит от содержания ионов кальция в органе, чем обычно.