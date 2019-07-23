https://static.news.ru/photo/4e5b72d8-ad54-11e9-9121-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Маленький кусочек горького шоколада может заменить лекарства в борьбе с простудными заболеваниями, воспалением горла, а также стать профилактикой инфекций, утверждают российские учёные.

Исследования показали, что шоколад в качестве лекарства полезно употреблять с другими известными народными средствами. Например, чтобы повысить иммунитет необходимо шоколадную крошку смешать с лимонным соком и мёдом, нормализовать холестерин поможет шоколад с красным вином в умеренных количествах, а чтобы избаавиться от боли в горле и снять воспаление — кусочек шоколада надо рассосать.

Любимый многими десерт также быстро поднимает настроение, помогает бороться с усталостью и депрессиями и уменьшает риск возникновения инфарктов и образования тромбов. Всё дело в магнии, который снимает тревожность, а также в кальции и фосфоре, которые стимулируют мозговую деятельность.

Эксперты утверждают, что шоколад препятствует старению. В нем содержится большое количество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, информирует телеканал « 360 ».

Ранее эксперты Нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) поделились полезными советами по выбору шоколада, писал News.ru.