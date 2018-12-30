Учёные нашли причину лишнего веса

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Немецкие учёные выяснили, что выброс дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворения — во время еды происходит дважды: в процессе пережёвывания пищи и во время её переваривания в желудке. При этом если еда очень вкусная, первая фаза выброса дофамина подавляет вторую, что приводит к запоздалому насыщению, и человек ест больше.

В эксперименте учёных из Института исследований метаболизма имени Макса Планка (Германия) участвовали 12 добровольцев. Одни испытуемые во время опыта получали не очень питательный, но очень вкусный молочный коктейль, другие — безвкусную, но питательную смесь. Потом участники проходили МРТ и позитронно-эмиссионную томографию.

«Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина», — к такому выводу пришёл автор исследования Хейко Бакес, его цитирует RT.

Исследователи посоветовали ограничивать потребление вкусной, но не слишком питательной пищи, чтобы не было сбоя в выработке этого гормона.

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