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Учёные нашли причину лишнего веса

unsplash.com

здоровье [ версия для печати ]

Немецкие учёные выяснили, что выброс дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовлетворения — во время еды происходит дважды: в процессе пережёвывания пищи и во время её переваривания в желудке. При этом если еда очень вкусная, первая фаза выброса дофамина подавляет вторую, что приводит к запоздалому насыщению, и человек ест больше.

В эксперименте учёных из Института исследований метаболизма имени Макса Планка (Германия) участвовали 12 добровольцев. Одни испытуемые во время опыта получали не очень питательный, но очень вкусный молочный коктейль, другие — безвкусную, но питательную смесь. Потом участники проходили МРТ и позитронно-эмиссионную томографию.

«Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина», — к такому выводу пришёл автор исследования Хейко Бакес, его цитирует RT.

Исследователи посоветовали ограничивать потребление вкусной, но не слишком питательной пищи, чтобы не было сбоя в выработке этого гормона.

Ранее News.ru писал, что приём жирной пищи и спиртных напитков негативно влияет на организм. Ещё больше усугубляет ситуацию тот факт, что сытное застолье во время празднования Нового года проходит в ночное время. Главный нарколог Минздрава напомнил, что печень активна и готова к работе именно днём. К ночи все ферментативные системы организма затихают, поэтому ферменты не вырабатываются.


#германия #ученые
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