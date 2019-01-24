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У министра культуры не приняли донорскую кровь

Сергей Лантюхов/News.ru

здоровье [ версия для печати ]

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский принял участие в открытом Дне донора в Общественной палате Российской Федерации. Кровь он решил сдать впервые. Лаборанты, исследовав образцы физиологической жидкости министра, не допустили его до сдачи. Причины не раскрываются.

«Кровь хорошая, но истощение у меня. Ничего страшного, много других желающих», — рассказал Александр Кибовский News.ru. 

В акции по забору крови в Общественной палате приняли участие несколько сотен москвичей. 

Организаторами мероприятия выступили комиссия ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Координационный центр по донорству крови при ОП РФ, Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.


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