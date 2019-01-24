У министра культуры не приняли донорскую кровь

https://news.ru/storage/news/87f8f8e48c812d44cdead29e5fa86b3b/355f4f4d-28af-4b22-ba16-f4a890c681f1_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский принял участие в открытом Дне донора в Общественной палате Российской Федерации. Кровь он решил сдать впервые. Лаборанты, исследовав образцы физиологической жидкости министра, не допустили его до сдачи. Причины не раскрываются.

«Кровь хорошая, но истощение у меня. Ничего страшного, много других желающих», — рассказал Александр Кибовский News.ru.

В акции по забору крови в Общественной палате приняли участие несколько сотен москвичей.

Организаторами мероприятия выступили комиссия ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Координационный центр по донорству крови при ОП РФ, Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.