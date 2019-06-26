https://static.news.ru/photo/fae5516e-97f0-11e9-83b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тюменские врачи успешно прооперировали мужчину, у которого в брюшной полости находилась огромная опухоль. Пациент был не в курсе угрозы, принимая новообразование за избыточный вес. К медикам он обратился, когда почувствовал, что с трудом ведёт привычный образ жизни.

К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства — липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 кг. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селёзенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник, — цитирует Life заведующего хирургическим отделением «Медицинского города» в Тюмени Евгения Франка.

Он отметил, что одной из сложных задач в ходе 10-часовой операции стал вес опухоли, которую приходилось постоянно поднимать, чтобы получить доступ к необходимым участкам тела пациента. Хирурги успешно удалили новообразование и провели реконструкцию пищевода и желудка. По словам Франка, мужчине не нужна противоопухолевая терапия, поскольку данный тип не метастазирует и не реагирует на классическую химиотерапию.

Ранее News.ru писал, что диспансеризация 2018 года способствовала выявлению злокачественных новообразований у 199 тысяч россиян. По данным Минздрава, более половины случаев были обнаружены на первой и второй стадиях заболевания.