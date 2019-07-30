https://static.news.ru/photo/75df6c48-b2fd-11e9-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявления генерального консула РФ Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов. По его словам, эта информация «не должна удивлять».

Эксперт пояснил, что в Анталье самая высокая концентрация россиян. При этом он выделил две основные причины смертности. Первая — незнание о состоянии своего здоровья. Вторая — экстремальные климатические условия, к которым люди не успевают адаптироваться.

Кроме того, одним из рисков может быть шведский стол и турпакеты по системе all inclusive, передаёт РБК .