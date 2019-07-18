Опросы общественного мнения показывают, что количество людей, следящих за своим питанием, увеличивается. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМа, за последние 11 лет количество людей, соблюдающих диету, увеличилось. Так в 2008 году только 11% россиян придерживались заданной схемы питания, в 2019 году таких стало 20%.

Один из популярных вариантов диеты — так называемое детокс-питание. Как уверяют некоторые специалисты, определённые продукты (чаще овощи и фрукты) помогают вывести токсины, очистить и оздоровить организм. Идея не нова, ещё в 19 веке австрийский диетолог Феликс Майер разработал систему для очищения организма — кроме правильного питания, она включала в себя массаж, купания в термальных источниках.

Для поддержания здоровья человеку необходимо съедать как минимум 400 граммов свежих овощей и фруктов в сутки, такие данные в беседе с News.ru озвучил руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин. Эти продукты способствуют комфортному пищеварению, поддержанию иммунитета и здоровью сердечно-сосудистой системы.

К сожалению, рекомендацию эту соблюдают немногие. У нас нет традиции потребления фруктов и овощей. Существует такое заблуждение, что для нашей северной страны такая пища не слишком питательна или вовсе бесполезна. На самом деле это не так. Александр Батурин руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии

Батурин рекомендует летом налегать на свежие плоды и замораживать их на зиму. Холод лучше сохраняет полезные вещества, чем консервация. Но наши соотечественники не теряют любви к домашним заготовкам. По данным эксперта, около 30% российских семей занимаются консервированием — засолкой огурцов, помидоров, маринованием перцев, изготовлением варенья.

Семена чиа и горный воздух

В 21 веке желающие пройти очищение могут пойти нескольким путями: бюджетным, затратным и очень затратным. Вариант первый: найти в Сети одну из тысяч детокс-диет и начать действовать. Например, на одном из порталов о женской красоте предлагается на семь дней стать вегетарианцем. Несколько дней необходимо питаться брокколи, свеклой, пророщенным овсом, огурцами, пить свежевыжатые соки, чаи. Кому сложно полностью отказаться от белка, предлагается паровой омлет или порция рыбы на гриле.

Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Если лень составлять рацион самостоятельно, можно заказать на дом или в офис детокс-питание. В онлайн-магазине доставки готовой еды предлагается очищающий от токсинов курс продолжительностью три дня. Дневной рацион ограничивается двумя смузи, тремя соками, одним лимонадом и двумя салатами, приправленными гималайской солью. В меню входят такие продукты, как манго, годжи, кокосовая вода, вода, семена чиа, семена льна. Энергетическая ценность дневного рациона — 1175 ккал. Трёхдневный курс обойдётся в 14 тысяч рублей. Заявлено, что такая программа поможет улучшить самочувствие, приобрести прекрасный цвет лица и новые, более правильные пищевые привычки.

Вариант «очиститься» подороже — съездить в детокс-тур. Они очень популярны среди звёзд эстрады. Не обязательно проделывать долгий путь, в каждом регионе найдётся отель, который предлагает подобную услугу. Например, в Подмосковье есть медицинский центр, где 8-дневная программа стоит от 100 тысяч рублей. В неё входит не только оздоровительное питание, но и массаж, сауна, обёртывание и многое другое. В два-три раза дороже обойдётся подобная программа в экологически чистом месте, на берегу море или в горах.

Детокс — это очищение от токсинов. Это вещества, которые образуются в процессе жизнедеятельности организма и разрушают его. Самые опасные из них — это тяжёлые металлы, например мышьяк и ртуть. Токсины образуются в жидкой части крови — плазме. Их огромное количество. Токсины могут быть получены из воздуха, пищи, напитков. Также они могут появиться в результате нервных переживаний. Чем более токсично живет человек, тем больше разрушается его организм. Татьяна Скирда нутрициолог, владелец кафе правильного питания

Нужна ли помощь организму

Человеческий организм — это уникальная, продуманная система. Когда наступает угроза, включается огромное защитных механизмов. Это десятки тысяч независимых реакций, которые запускаются, чтобы поддержать все функции в здоровом функционировании, об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог, основатель «Пошаговой инструкции правильного питания» Вадим Крылов.

В организм человека, действительно, попадают вредные вещества из воздуха, воды, пищи. Против них есть три проверенных «оружия» — это собственная печень, почки и микрофлора кишечника. Стимулировать процессы детоксикации не нужно, организм справится сам. Лучшее, что вы можете сделать, — свести на нет действие самого токсина. Например, перестать пить алкоголь, курить, вдыхать вредные пары.

Люди, которые занимаются так называемым детоксом только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины. Вредные вещества в этом продукте были найдены неоднократно. К тому же отсутствие сложных углеводов в таких диетах спровоцирует упадок сил, а низкая калорийность — резкой сброс веса, который через пару дней вернётся с лихвой. Самое главное — всё вышеперечисленное точно не поможет вывести токсины, вы лишь опустошите собственный кошелёк. Вадим Крылов врач-эндокринолог, диетолог, основатель «Пошаговой инструкции правильного питания»

Интоксикация организма наступает тогда, когда не справляется выделительная система. Или же в организм поступила большая доза отравляющих веществ. В этом случае смузи вам точно не помогут, необходимы медицинские препараты и процедуры в условиях стационара.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев также считает, что дорогостоящие процедуры детоксикации лишены смысла. Потому что не существует «токсинов», которые, образовавшись в процессе жизнедеятельности человека, потом не могли бы быть переработаны, обезврежены и выведены. Проблемы с этим могут возникать только у больных людей.

Все детокс-программы, которые выводят «шлаки», — это маркетинг и обман потребителя. Причём потребители этих услуг обычно всё понимают, не до такой же они степени недалекие люди. Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде. Съездил в санаторий «почистить» чакры, потом можно долго об этом говорить со своими подругами на тусовках. Алексей Калинчев врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог

В беседе с News.ru эксперт сообщил, что универсального для всех людей способа питания не существует. Причина банальна — мы все разные. Отличается возраст, масса тела, уровень физической активности, наличие или отсутствие заболеваний.