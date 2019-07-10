Немецкие фармацевты и биохимики из Свободного университета Берлина доказали, что зелёные листья шпината за счёт содержания в них аналога гормона экдистерона способствуют быстрому росту и развитию мускулатуры. Исследование было профинансировано Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Специалисты отобрали около 50 атлетов-добровольцев, которые в течение 10 недель участвовали в их эксперименте: половина из них принимала по две таблетки чистого экдистерона в день, другая половина — пилюли-пустышки. По окончании курса те, кто «сидел» на шпинатном допинге, показали лучшие результаты в упражнениях на разные группы мышц и набрали по 10 кг мышечной массы.

Подопытным добровольцам давали по 800 мг экдистерона в день, такое же количество его растительного аналога содержится в 6,5 кг шпината. Столько листьев растения физически невозможно съесть.

Российские власти поддерживают инициативу западных коллег. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев в беседе с News.ru отметил, что включение экдистерона в список запрещённых препаратов должно статьи обдуманным решением.

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Существует процедура запрета приёма определённых лекарств. Это не делается так: сегодня приняли решение и сегодня же начинают всех наказывать. Даже с тем же пресловутым мельдонием были предварительные разговоры и согласования. Нужен определённый срок, чтобы избавиться от препарата, вывести его из организма. Игорь Лебедев заместитель председателя Государственной Думы РФ, член Исполкома Российского футбольного союза (РФС)

Лебедев пояснил, что если Всемирное антидопинговое агентство докажет, что действительно гормон экдистерона повышает результаты спортсмена, то WADA направит эту информацию в спортивные федерации, которые уже обсудят и примут правильное решение.

Экдистерон — природное гормоноподобное вещество, которое контролирует процесс линьки и метаморфоза у членистоногих. Он в достаточном количестве содержится в шпинате. Это однолетнее овощное травянистое растение из семейства маревых.

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Теперь WADA намерено внести и этот гормон и пищевые добавки на его основе в список запрещённых допинг-препаратов. До этого экдистерон, или как его уже обозвали допинговый шпинат, не входил в список запрещённых препаратов WADA. Вступившем в силу с 1 января 2019 года списке WADA в разделе « Анаболические агенты » экдистерон отсутствует.

Положительное влияние экдистерона на набор мышечной массы и развитие мускулатуры не раз доказывали и российские учёные. Например, в 2013 году было опубликовано исследование экспертов ФИЦ питания и биотехнологии в научном журнале «Проблемы нутрициологии». Учёные Владимир Мазо, Юлия Сидорова и Владимир Володин. В научной работе сказано, что при введении гормона отмечалось повышение работоспособности у грызунов.

У мышей было отмечено увлечение содержания белка в мышцах на фоне увеличения мышечной массы и повышения физической работоспособности, — говорится в работе отечественных экспертов.

К тому же, как рассказала в беседе с News.ru врач-диетолог Римма Маркова, в России шпинат остаётся редким и не очень популярным продуктом. Наши соотечественники чаще употребляют его преимущественно в замороженном виде. При холодовой обработке на 15% теряется питательная ценность продукта. Примерно столько же «крадёт» термическая обработка.