Немецкие фармацевты и биохимики из Свободного университета Берлина доказали, что зелёные листья шпината за счёт содержания в них аналога гормона экдистерона способствуют быстрому росту и развитию мускулатуры. Исследование было профинансировано Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Специалисты отобрали около 50 атлетов-добровольцев, которые в течение 10 недель участвовали в их эксперименте: половина из них принимала по две таблетки чистого экдистерона в день, другая половина — пилюли-пустышки. По окончании курса те, кто «сидел» на шпинатном допинге, показали лучшие результаты в упражнениях на разные группы мышц и набрали по 10 кг мышечной массы.
Подопытным добровольцам давали по 800 мг экдистерона в день, такое же количество его растительного аналога содержится в 6,5 кг шпината. Столько листьев растения физически невозможно съесть.
Российские власти поддерживают инициативу западных коллег. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев в беседе с News.ru отметил, что включение экдистерона в список запрещённых препаратов должно статьи обдуманным решением.
Лебедев пояснил, что если Всемирное антидопинговое агентство докажет, что действительно гормон экдистерона повышает результаты спортсмена, то WADA направит эту информацию в спортивные федерации, которые уже обсудят и примут правильное решение.
Экдистерон — природное гормоноподобное вещество, которое контролирует процесс линьки и метаморфоза у членистоногих. Он в достаточном количестве содержится в шпинате. Это однолетнее овощное травянистое растение из семейства маревых.
Теперь WADA намерено внести и этот гормон и пищевые добавки на его основе в список запрещённых допинг-препаратов. До этого экдистерон, или как его уже обозвали допинговый шпинат, не входил в список запрещённых препаратов WADA. Вступившем в силу с 1 января 2019 года списке WADA в разделе «
Положительное влияние экдистерона на набор мышечной массы и развитие мускулатуры не раз доказывали и российские учёные. Например, в 2013 году было опубликовано исследование экспертов ФИЦ питания и биотехнологии в научном журнале «Проблемы нутрициологии». Учёные Владимир Мазо, Юлия Сидорова и Владимир Володин. В научной работе сказано, что при введении гормона отмечалось повышение работоспособности у грызунов.
У мышей было отмечено увлечение содержания белка в мышцах на фоне увеличения мышечной массы и повышения физической работоспособности, — говорится в работе отечественных экспертов.
К тому же, как рассказала в беседе с News.ru врач-диетолог Римма Маркова, в России шпинат остаётся редким и не очень популярным продуктом. Наши соотечественники чаще употребляют его преимущественно в замороженном виде. При холодовой обработке на 15% теряется питательная ценность продукта. Примерно столько же «крадёт» термическая обработка.