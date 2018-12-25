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США хотели создать биолабораторию в Симферополе

Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что Соединённые Штаты Америки намеревались создать в Симферополе биолабораторию, наподобие Центра Лугара в Грузии.

«Сегодня на Украине действуют 11 лабораторий США на средства Пентагона. Планировалось также создание биолаборатории и в Симферополе», — заявила на пресс-конференции Попова.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор предупредил российских туристов, планирующих поездки в страны Африки и Южной Америки, учитывать информацию о вспышках холеры в этих регионах. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала текущего года в 37 странах холерой заболели более 73 тыс. человек, 1788 из которых скончались. 

В настоящее время в мире отмечается осложнение эпидемиологической ситуации. Роспотребнадзор рекомендует употреблять только питьевую воду и напитки в фабричной упаковке, отказаться от употребления льда, а также блюд из сырой рыбы и мяса.


#сша #украина #симферополь
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