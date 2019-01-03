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Средиземноморская диета признана лучшей

Viktor Pogontsev/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Диетологи составили рейтинг различных режимов питания по восьми показателям. Лучшей в целом признана средиземноморская диета.

Этот план попал на первое место сразу в нескольких рейтингах, как следует из списка, опубликованного на US News and World Report. Это наиболее простой и полезный режим питания, он же самый эффективный при болезнях сердца и диабете.

Средиземноморская диета предполагает потребление мяса и сладкого в ограниченных количествах. Также людям, придерживающимся такого распорядка, необходимо есть растительную пищу.

При выборе лучшей диеты учёные изучали несколько критериев, рассказала сотрудница отдела здравоохранения издания Анжела Хаупт.

«Речь шла о том, насколько легко диете следовать, полноценности питания, краткосрочном и долгосрочном эффектах в плане потери лишнего веса, безопасности и потенциале для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний», — сообщила она.

Ранее News.ru рассказывал о «супердиете» боксёра Тайсона Фьюри. Экс-чемпион мира в тяжёлом весе сбросил 60 килограммов за один год. На завтрак атлету прописали два тоста с арахисовым маслом. Перед тренировкой он употреблял протеиновый коктейль. Обед спортсмена был насыщенным: картошка с тунцом/говядиной/индейкой. Далее после тренировки он обязательно ел протеиновые вафли с кленовым сиропом, а на ужин — его любимую курицу в арахисовом масле с рисом.


#врачи #диета
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