https://static.news.ru/photo/37e6d200-a542-11e9-9b8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, что человеку необходимо спать от семи до восьми часов, однако могут быть генетические нюансы, которые не считаются отклонением от нормы.

Есть люди короткоспящие, им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного, и длинноспящие — для них привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным, — рассказал RT Пальман.

По словам сомнолога, если человек спит необходимое количество часов, но всё равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу, та как это может быть гиперсомния — следствие физических или психологических проблем.

Как писал News.ru, если после пробуждения человек хочет ощутить прилив сил, ему обязательно нужно выпить как минимум половину стакана воды или разбавленного водой ягодного сока. Далее следует отдать предпочтение каше. Летом лучше завтракать гречкой, овсянкой, пшёнкой или льняной кашей. Также для того, чтобы почувствовать прилив сил, можно съесть мюсли. Однако стоит помнить о том, что эти продукты обязательно должны сочетаться с каким-либо молочным продуктом.