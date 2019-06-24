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Завотделением центра аллергологии московской больницы № 52 Ирина Бобрикова рассказала, что яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты могут быть опасны для людей, уже страдающих аллергией на пыльцу.

Указанные плоды часто становятся причиной перекрёстной аллергии — возникновения иммунного ответа на сходные по строению молекулы разных органических веществ. То есть организм как бы «путает» совершенно разные продукты, реагируя на...