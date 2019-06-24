Российские учёные проводят клинические испытания вакцины от полиомиелита. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ранее вакцина в отличие от других, включённых в нацкалендарь, закупалась за границей. Она выразила надежду, что скоро препарат отечественного производства поступит на рынок.
Преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счёт российских вакцин. У нас практически все вакцины, которые закупаются за федеральные деньги для обеспечения нацкалендаря, — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита, — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.
Она также отметила, что российские специалисты продолжают решать задачи по созданию многокомпонентных вакцин.
У нас есть большой исторический опыт создания подобных вакцин — есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, в России она используется уже очень давно и даёт прекрасный результат, — сказала Попова.
Она подчеркнула высокую эффективность российской противокоревой вакцины и низкую заболеваемость корью в стране, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.
Как писал News.ru, 62% россиян уверены в эффективности вакцинации. Таковы данные опроса лондонского благотворительного фонда Wellcome Global Monitor. Безопасными вакцины считают 44% граждан РФ.