USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. здоровье

Смешение алкоголя с газировкой назвали смертельным

Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Алкогольные напитки категорически нельзя смешивать с газировкой, поскольку это опасно для здоровья, заявил главный нарколог России Евгений Брюн.

«Мы категорически против смешения алкоголя со сладким, алкоголя с газировкой, а тем более если это сладкая газировка, то это вообще смертельный номер, лучше этого не делать и не пробовать», — цитирует врача ТАСС.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава пояснил, что «чем больше сладости, тем медленнее перерабатывается алкоголь и накапливаются продукты полураспада». Такое сочетание, по словам медика, усиливает всасываемость спиртного и приводит к быстрому опьянению.

Ранее News.ru писал, что Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться». Тёплый алкоголь быстрее всасывается в кровь, что может негативно сказаться на состоянии головного мозга.


#алкоголь
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 21:12, 5 декабря 2018
Девочку увезли из школы с алкогольным отравлением
экономика 19:33, 3 декабря 2018
Минфин решил отложить рост минимальных цен на алкоголь
Употребление спиртного населением подрывает устои отечественной экономики
экономика 15:50, 24 октября 2018
Алкоголь разоряет Россию
Употребление спиртного населением подрывает устои отечественной экономики
Лента новостей
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
наука 17:15
Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 17:00
Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера МЮ
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
Другие новости
здоровье 16:17
Чем опасна «газировка» в Новогоднюю ночь
Врачи рассказали, почему нельзя смешивать с алкоголем сладкие напитки
здоровье 06:50
Роспотребнадзор провёл горячую линию по профилактике ВИЧ
здоровье 18:41
Минздрав: при замерзании помогает высокоуглеводная еда
здоровье 14:50
Химиотерапия и ЭКО: россиянам напомнили о бесплатном лечении
Минздрав опубликовал памятку о медпомощи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top