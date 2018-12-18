Смешение алкоголя с газировкой назвали смертельным

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Алкогольные напитки категорически нельзя смешивать с газировкой, поскольку это опасно для здоровья, заявил главный нарколог России Евгений Брюн.

«Мы категорически против смешения алкоголя со сладким, алкоголя с газировкой, а тем более если это сладкая газировка, то это вообще смертельный номер, лучше этого не делать и не пробовать», — цитирует врача ТАСС.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава пояснил, что «чем больше сладости, тем медленнее перерабатывается алкоголь и накапливаются продукты полураспада». Такое сочетание, по словам медика, усиливает всасываемость спиртного и приводит к быстрому опьянению.

Ранее News.ru писал, что Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться». Тёплый алкоголь быстрее всасывается в кровь, что может негативно сказаться на состоянии головного мозга.