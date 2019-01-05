Скучать оказалось полезно для психического здоровья

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Испытывать скуку важно для креативности и продуктивной работы, считают американские учёные. Согласно результатам проведённого в США исследования, после недолгого периода скуки испытуемые лучше справляются с творческими заданиями.

Участники эксперимента разделились на две группы. В одной из них люди занимались монотонной работой — сортировали бобы по цвету. В другой группе выполняли интересное ремесленное задание. После этого каждому испытуемому предложили придумать как можно больше оправданий для человека, который опоздал на работу. Оказалось, что люди, которые перекладывали бобы, более продуктивны и по количеству, и по качеству идей.

Преподаватель психологии Университета Центрального Ланкашира в Великобритании Сэнди Манн уверяет, что эти результаты не случайны. Скучные занятия дают мозгу простор для свободных размышлений. В такие моменты человеку может внезапно прийти в голову решение беспокоящей его проблемы или некая новая креативная идея. Скучать — полезно, утверждает психолог в комментарии журналу Time.

При этом современный человек, который всеми силами пытается избежать скуки и постоянно слушает музыку, листает социальные сети и по-иному развлекает себя, фактически лишает себя творческих способностей. Сэнди Манн предлагает для развития креативности попробовать «скучные» занятия — например, ходьбу по знакомому маршруту, плавание в бассейне кругами. Можно даже просто посидеть на диване с закрытыми глазами. Главное, не уйти в медитацию или йогу, эти занятия нельзя назвать скучными.

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