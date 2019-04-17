Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о растущей популярности скандинавской ходьбы в республике. По его словам, в регионе наблюдается «повальное увлечение» этим видом активности.

«Я приезжаю в Игринский район, меня встречают 75-летний мужчина, он сам бывший хирург, вся его команда. Он говорит: „Вот, Сергеич — инфарктник, у Марии Ивановны — инсульт“. И они все по 5−7 км проходят», — поделился Бречалов.

Северная ходьба, которую также называют скандинавской или нордической, обрела популярность во всём мире с 1990-х годов. Она появилась благодаря финским лыжникам, которые таким образом тренировались летом. Позднее это переросло в массовое увлечение.

Последователи скандинавской ходьбы передвигаются с помощью специальных палок. Внешне они похожи на лыжные. В отличие от обычной ходьбы, во время скандинавской задействованы почти все мышцы организма. Работают руки, плечи, предплечья, мышцы спины. Такие прогулки помогают снизить артериальное давления и способствуют коррекции уровня сахара в крови.

Президент Российской федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков в разговоре с News.ru отметил, что этот вид активности становится популярен не только в Удмуртии, но и в России в целом.

«Думаю, что в России уже несколько миллионов человек занимаются скандинавской ходьбой. Точных цифр никто не знает, не проводилось соответствующих исследований», — сообщил он.

По словам Мещерякова, только в 2018 году под эгидой федерации было проведено около 70 соревнований. Много людей ходят по-скандинавски не только в Удмуртии, но и в Поволжье, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске.

«Ещё Якутия. Там это почти экстремальный вид спорта. Ходят в минус 50 и не жалуются. Устраивают массовые мероприятия», — говорит президент федерации.

Врач-ортопед Сергей Бережной обращает внимание на то, что скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний, а также не является травмоопасной. За время его врачебной практики не было ни одного увечья у последователя северной ходьбы. Чего не скажешь, например, о любителях фитнеса и восточных практик.

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«Вот йога, например, — много увечий, особенно растяжений связок. Всё потому, что нужен индивидуальный подход. Упражнение, которое подходит одному, не подходит другому. В скандинавской ходьбе же противопоказаний нет», — резюмирует доктор.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев согласен с коллегой в том, что скандинавская ходьба полезна для людей.

«Это идеальный вариант физнагрузки для всех нетренированных людей без серьёзной патологии опорно-двигательного аппарата и большого лишнего веса. То есть, если вам врачи не запретили ходить, а форма у вас плохая, например, долго ничем вообще не занимались, то рекомендую начинать с неё», — сказал Калинчев.

Но всё же, по словам доктора, если человек мечтает о красивой, спортивной фигуре, ему не обойтись без силовых упражнений. Восстановив физическую форму с помощью ходьбы по-скандинавски, рекомендуется обратить внимание на «железо». А людям старше 35−45 для сохранения здорового веса и хорошего самочувствия необходимо принимать гормоны, например, тестостерон.