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Синдром хронической усталости оказался родовым «наследством»

Stacey Gabrielle Koenitz Rozells/unsplash.com

здоровье [ версия для печати ]

Учёные Королевского колледжа Лондона выяснили, почему у людей возникает синдром хронической усталости. Факторов, способствующих этому, много, однако предрасположенность чрезмерно уставать не берётся из ниоткуда.

В исследованиях принимали участие 55 человек. Эксперимент длился от шести месяцев до года. После этого за ними ещё полгода вели наблюдение специалисты, сообщает научный журнал Psychoneuroendocrinology.

Как отмечают авторы, синдром и способствующие его проявлению факторы пока что плохо изучены. Однако, как давно подозревали медики, хроническая усталость имеет под собой не только психологическую основу. Всё потому, что симптомы нередко проявлялись у пациентов после простуды или в результате вирусных инфекций.

В результате многочисленных тестов команда специалистов пришла к выводу, что хроническая усталость может быть следствием гиперактивности иммунной системы. По их мнению, этот фактор обусловлен генетически.

Впрочем, учёные отмечают, что эта причина не единственная. Они заявили, что намерены продолжать исследования.

Ранее News.ru писал, что нежелание вставать с постели, которое традиционно приписывали лени, исследователи назвали особым психологическим состоянием, которое можно считать болезнью. У патологического желания оставаться в кровати даже есть имя — дайсония.


#болезни #ученые #исследования
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