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Берлинские фармацевты и биохимики экспериментально доказали, что зелёные листья шпината за счёт содержания в них аналога гормона экдистерона способствуют быстрому росту и развитию мускулатуры.

Сотрудники Института фармакологии при Свободном университете Берлина опубликовали в издании «Архивы токсикологии» результаты исследования, в ходе которого они обнаружили в шпинате экдистерон — аналог гормона, стимулирующего синтез белка в организме.

Около 50 атлетов-добровольцев в течение 10 недель участвовали в их эксперименте: половина из них принимала по две таблетки чистого экдистерона в день, другая половина — пилюли-пустышки. По окончании курса те, кто «сидел» на шпинатном допинге, показали лучшие результаты в упражнениях на разные группы мышц и набрали по 10 кг мышечной массы. Подопытным добровольцам давали по 800 мг экдистерона в день, такое же количество его растительного аналога содержится в 6,5 кг шпината.

Исследование финансировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое теперь намерено внести и этот гормон, и пищевые добавки на его основе в список запрещённых допинг-препаратов, сообщает Aussiedlerbote.de.

Как писал News.ru, представители WADA считают, что 43 спортсмена из России употребляли запрещённые препараты. Данные основаны на результатах работы московской лаборатории. Исследователи изучили 150 допинг-проб, принадлежащих гражданам РФ. Ранее глава WADA Оливье Ниггли сообщил, что слушания, открытые на основании проверки данных специалистов из Москвы, не должны помешать сборной России выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).