Лидер группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 46 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы Алексей Кан. По его словам, Илья Калинников скончался 25 июня в одной из больниц города Москвы. Причиной смерти музыканта послужила остановка сердца.

Илья Калинников не дожил четверть века до 71 года, — такова средняя продолжительность жизни в России, согласно показателями Минздрава за прошлый год. Но многие российское знаменитости не доживали даже до 50 лет. Чаще всего причиной гибели мужчин в самом расцвете сил становятся сердечно-сосудистые заболевания.

Илья Калинников www.kinopoisk. ru

Полтора года назад в возрасте 47 лет от остановки сердца скоропостижно умер советский и российский актер Дмитрий Марьянов. Звезде стало плохо, когда он проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. Позже медики установили, что причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Примерно в это же время скончался экс-солист популярной группы «Иванушки International» 47-летний Олег Яковлев, причиной также стала остановка сердца. Ее спровоцировала двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени. Позже продюсер Игорь Матвиенко сообщил, что артиста сгубила алкогольная зависимость.

Согласно статистике Росстата, половина всех смертей в России происходит из-за заболеваний системы кровообращения. Для сравнения — от онкологических заболеваний умирает около 15% россиян. Принято считать, что сердечные недуги настигают людей в пожилом возрасте — 60-65 лет и старше. На самом деле для мужской системы кровообращения возраст от 40 до 50 лет является критическим. Об этом в беседе с News.ru заявил хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

В этот период начинает происходить активная гормональная перестройка. Снижается выработка мужского полового гормона тестостерона. Это одна из причин развития атеросклероза, ухудшения работы сердца. Часто в этом возрасте начинается электрическая нестабильность миокарда, острый коронарный синдром. Владимир Хорошев хирург, кардиолог

Возраст от 45 лет — это некий переходный период у мужчин от молодого к пожилому возрасту. Организм адаптируется к новым жизненным показателям. Поэтому после 45 лет важно вести здоровый образ жизни. Злоупотребление алкоголем, как в случае с Марьяновым и Яковлевым, усугубит тяжелый период и создаст дополнительные факторы риска развития сердечных заболеваний. Лучшая профилактика ранней смерти, по мнению Хорошева, — размеренный образ жизни, — это чередование труда и отдыха, отказ от курения, неумеренного приема алкоголя.

У врача-эндокринолога, диетолога, нутрициолога Алексея Калинчева другие данные: критично уровень тестостерона снижается в диапазоне 35-45 лет. Это называется гипогонадизмом. Клинически это проявляется в появлении живота, падении либидо, снижении желания физической активности — мужчины начинают активно избегать женского общества.

Научно доказано, чем больше талия, читай, степень абдоминального ожирения, тем ниже уровень тестостерона. И тут происходит замыкание порочного круга: ниже уровень тестостерона — больше склонность к ожирению, больше ожирение — ниже уровень тестостерона. А ожирение неизбежно осложняется метаболическим синдромом, который включает в себя следующие заболевания: гипертония, атеросклероз с инфарктами, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, онкология. Алексей Калинчев врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог

Разорвать этот круг, по мнению доктора, довольно трудно, самый простой способ через терапию препаратами тестостерона. Но этого недостаточно, необходим комплексный, системный подход.