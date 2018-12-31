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Сексолог дал россиянам советы перед новогодней ночью

twitter.com/@Delicias77777

здоровье [ версия для печати ]

Сексолог Евгений Кульгавчук порекомендовал россиянам как следует отдохнуть и набраться сил перед новогодней ночью. По мнению специалиста, именно в этот период люди особенно проявляют сексуальную активность.

Врач подчеркнул, что речь идёт в первую очередь о тех, кто находится в хорошей физической и психической форме.

«Ожидание сказки способствует повышению восприимчивости. А вот замученные особи не размножаются, им не до секса даже в новогоднюю ночь», заявил Кульгавчук в интервью АГН «Москва».

Ранее News.ru писал о том, что российские учёные научились вызывать эрекцию током


#россияне #врач #секс #новыйгод
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