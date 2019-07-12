В Минздраве назвали самые распространённые виды рака в России
Мария Кузнецова
13:12, 12 июля 2019
https://static.news.ru/photo/00c3f08c-a48e-11e9-8ab1-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
В 2018 году в России было зарегистрировано 593 тысячи новых случаев злокачественных новообразований (без учёта посмертных диагнозов). Среди них лидерами оказались рак кожи и рак молочной железы.
Больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тыс. случаев, — сообщили RT в Минздраве.
На втором месте оказался рак молочной железы (70,3 тыс.), далее — рак трахеи, бронхов и лёгких (55,7 тыс.), предстательной железы (41,5) и ободочной кишки — основного отдела толстого кишечника (40,1 тыс.).
Как писал News.ru, французские учёные из Центра исследований эпидемиологии и статистики Университета Сорбонна установили связь между употреблением сладких газированных напитков и онкологическими заболеваниями. Согласно их исследованию, в ходе которого были изучены показания 100 тысяч пациентов за пять лет, ежедневное употребление стакана газировки увеличивает риск развития общего рака на 18%, а рака молочной железы — на 22%.