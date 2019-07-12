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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, что частое употребление в пищу крепкого чая может привести к развитию гастрита — острого или хронического. Это утверждение, по словам специалиста, касается как чёрного, так и зелёного чая.

Однако с зелёным чаем в этом плане нужно быть ещё аккуратнее, — пояснила Белоусова. Чтобы избежать развития гастрита, диетолог посоветовала на чайник объёмом 200 мл использовать лишь щепотку зелёного чая....