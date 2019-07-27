https://static.news.ru/photo/99ae0612-b054-11e9-b633-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jürgen Bätz/dpa/Global Look Press

Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова выделила тройку самых опасных инфекционных заболеваний в России. Первым в этом списке стоит гепатит.

Это одна из первых наших проблем. На сегодняшний день борьба с гепатитом идёт полным ходом, — рассказала она RT.

Далее в списке специалистов стоит корь. От неё хоть и есть вакцина, но в России растёт заболеваемость этой инфекцией. Ещё одна «нерешённая, но решаемая проблема» — ВИЧ.

Как писал News.ru, в России по рекомендации Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом с начала года развёрнута мониторинговая программа, направленная на поиск носителей ВИЧ и других опасных инфекций. Исследования сосредоточены на группах населения, наиболее подверженных риску заражения. До конца года проверки пройдут в Московской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Омской областях, а также в Башкирии и Пермском крае.