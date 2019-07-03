Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил блокировать сайты с антипрививочной пропагандой.
Круглый отметил, что люди, доверившиеся информации, опубликованной на подобных ресурсах, избегают жизненно необходимых им прививок. Именно призывы к отказу от вакцинации являются, по мнению чиновника, причиной вспышек кори и других инфекций, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что отечественные вакцины для прививок против ротавирусной инфекции и ветряной оспы начнут применять в России в 2020 году. При этом, министерство здравоохранения перейдёт к более жёсткой конфронтации с противниками прививок.