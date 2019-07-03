https://static.news.ru/photo/7520c880-9d57-11e9-b6b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил блокировать сайты с антипрививочной пропагандой.

Круглый отметил, что люди, доверившиеся информации, опубликованной на подобных ресурсах, избегают жизненно необходимых им прививок. Именно призывы к отказу от вакцинации являются, по мнению чиновника, причиной вспышек кори и других инфекций, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что отечественные вакцины для прививок против ротавирусной инфекции и ветряной оспы начнут применять в России в 2020 году. При этом, министерство здравоохранения перейдёт к более жёсткой конфронтации с противниками прививок.