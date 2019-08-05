Употребление в пищу рыбы три раза в неделю значительно снизит риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли эксперты Оксфордского университета.
Как пишет журнал Focus, специалисты из Оксфордского университета выяснили, что регулярное употребление рыбы оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. В ходе исследования учёные опросили более 476 тысяч участников. Сначала испытуемые отвечали на общие вопросы о своих диетических привычках, спустя 15 лет их снова попросили заполнить ту же анкету.
Как уточняет
Учёные поясняют, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбе сдерживают развитие воспаления в организме, что в противном случае способствует развитию рака. Ранее предполагалось, что особенно жирная рыба лосось и тунец полезны для здоровья. Однако текущие результаты свидетельствуют о том, что это относится и к другим видам.
Ранее News.ru писал о том, что используемая для придания продуктам белого цвета пищевая добавка на основе наночастиц E171 может стать причиной развития рака кишечника.