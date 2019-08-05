https://static.news.ru/photo/2d822454-b802-11e9-8322-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Irish Image Collection/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Употребление в пищу рыбы три раза в неделю значительно снизит риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли эксперты Оксфордского университета.

Как пишет журнал Focus, специалисты из Оксфордского университета выяснили, что регулярное употребление рыбы оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. В ходе исследования учёные опросили более 476 тысяч участников. Сначала испытуемые отвечали на общие вопросы о своих диетических привычках, спустя 15 лет их снова попросили заполнить ту же анкету.

Как уточняет Медикфорум , всего за этот период у 6291 участника развился рак толстой кишки. Результаты показали, что люди, которые ели рыбу в среднем три раза в неделю, смогли снизить риск развития колоректального рака на 12%.

Учёные поясняют, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбе сдерживают развитие воспаления в организме, что в противном случае способствует развитию рака. Ранее предполагалось, что особенно жирная рыба лосось и тунец полезны для здоровья. Однако текущие результаты свидетельствуют о том, что это относится и к другим видам.

Ранее News.ru писал о том, что используемая для придания продуктам белого цвета пищевая добавка на основе наночастиц E171 может стать причиной развития рака кишечника.