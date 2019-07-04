https://static.news.ru/photo/78c7abe2-9e5c-11e9-ad6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всё больше женщин и мужчин сталкиваются с нарушением репродуктивной функции. Только за период с 2014 по 2017 год количество зарегистрированных больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения выросло почти на 19% (с 697,2 случая на 100 тысяч женского населения до 842,7), а среди мужского — на 22% (с 67,6 на 100 тысяч мужского населения до 85,8). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился News.ru.

Согласно статистике ведомства, в 2017 году больше всего мужчин с аналогичным заболеванием было зарегистрировано в Курганской области (1091 случай на 100 тысяч мужского населения), Курской (767,7) и Магаданской (732,7) областях. Женщинам диагноз «бесплодие» чаще ставили в Дагестане (3176,9 случая на 100 тысяч женского населения), Республике Тыва (2812) и Чечне (2775,9).

Рост зарегистрированных случаев заболевания свидетельствует в том числе и о том, что благодаря новым технологиям повышается выявляемость, заявила в разговоре с News.ru глава Российской ассоциации «Народонаселение и Развитие» (РАНиР) акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её словам, это мировая тенденция. Наибольшее число бесплодных пар обнаруживается в возрастных группах старше 35–39 лет.

Моё мнение — рост цифр по количеству бесплодных мужчин и женщин идёт на уровне статистики. Во всём мире уровень бесплодия примерно одинаков, от 6 до 12%, и эти цифры стабильны, — считает эксперт.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бесплодие — неспособность к зачатию спустя 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции.

О влиянии бесплодия на демографическую ситуацию в России читайте в полной версии материала корреспондента News.ru.

Ранее медики из Миланского университета выяснили, что печень может влиять на репродуктивную систему. Исследование показало, что плохое состояние этого органа из-за неправильного питания может стать причиной проблем с зачатием ребёнка.