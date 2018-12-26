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Россияне нервничают из-за экономической ситуации в стране

Булкин Сергей/News.ru эксклюзивы

здоровье [ версия для печати ]

Экономическая ситуация в России заставляет граждан тратить огромное количество денег на успокоительные средства. По данным аналитического агентства DSM Group, за 2018 год россияне потратили на успокоительные средства почти 8 млрд рублей.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг, комментируя News.ru ситуацию, отметил, что число людей, страдающих неврозами, растёт.

«Это нервирует людей, они начинают волноваться за будущее, за своё экономическое благополучие. Также увеличивает чувство тревоги у населения террористическая активность. Мы не ощущаем себя в безопасности», — заявил Файнзильберг News.ru.

По его словам, россияне не обращаются к докторам из-за боязни прослыть психом и занимаются самолечением.

Как ранее писал News.ru, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в России и, соответственно, падающие доходы населения, спрос россиян на успокоительные препараты не снижается. За 49 недель 2018 года россияне купили 151,5 млн упаковок успокоительных средств на сумму порядка 7,8 млрд рублей.


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