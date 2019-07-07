https://static.news.ru/photo/0c5f2efa-a06c-11e9-9bfa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jörg Sarbach/dpa/Global Look Press

Потребление молочных продуктов в умеренных количествах способствует снижению смертности от всех причин. Оптимальными для взрослого человека являются 200 г в сутки, а при употреблении более 400 г эффект перестаёт быть положительным.

Об этом заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения российского Минздрава Дарья Халтурина рассказала в интервью « Российской газете ».

По словам эксперта, более полезным является даже не само молоко, а ферментированные продукты — кефир, йогурт, творог, сыр. Это объясняется тем, что не каждый человек имеет гены, способные хорошо переносить лактозу. При этом пожилым людям лучше вообще не пить молоко в чистом виде. Подойдёт любая переработанная его форма.

Полный отказ от молочных продуктов Халтурина допускает только в случае, если организм восполняет выпадающие в этом случае витамин D, йод из других источников.

Ранее News.ru сообщал, что врач-диетолог Центра эстетической красоты Елена Соломатина прокомментировала исследование испанских медиков, которое указывает на пользу употребления молока для снижения риска развития ряда серьёзных заболеваний. По мнению эксперта, выводы европейских коллег спорны, так как молоко плохо усваивается организмом, особенно у людей пожилого возраста. При этом она согласилась с идеей о пользе молочных продуктов.