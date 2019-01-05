Россиянам посоветовали заранее восстанавливать режим сна

https://news.ru/storage/news/3c4b0b4e1cbd5ef98253dc24e203f44d/3b2cdc54-b091-424f-b323-b02dac5740d1_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Возвращаться к привычному распорядку дня и режиму сна необходимо как минимум за три дня до выхода на работу. По словам московского врача общей практики Светланы Борисовой, для этого может потребоваться сила воли.

Для того, чтобы ускорить восстановление режима сна, она рекомендует отказаться от кофе и других напитков, содержащих кофеин, а также не увлекаться по вечерам гаджетами и не заниматься напряжённой умственной деятельностью.

Возвращению к будничному режиму поможет и регулировка освещённости в квартире. Так, утром и днем организму необходимо больше света, который способствует бодрствованию. По вечерам, напротив, освещение должно быть умеренным, чтобы легче настроиться на сон.

Ускорить засыпание помогут вечерние прогулки, тёплый душ или ванна и спокойная музыка. При этом врач советует не откладывать на позднее время ужин. Принимать пищу следует по меньшей мере за три часа до сна, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал о рекомендациях медиков относительно употребления спиртных напитков в праздничные дни. По словам врачей, не следует пить алкоголь в течение двух и более дней подряд. Печени требуются сутки на переработку алкоголя, а длительное и частое употребление спиртного значительно усиливает нагрузку на неё.