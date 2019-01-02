USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C13:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. здоровье

Россиянам посоветовали поберечь печень в праздники

Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Праздничное застолье — большая нагрузка на организм. Особенно это касается печени, поэтому наркологи рекомендуют россиянам проявлять умеренность при употреблении алкоголя.

По словам врача Александра Штульмана, не следует пить спиртные напитки даже в течение двух дней подряд. На переработку любой дозы алкоголя печени требуются сутки. Выпивая до того, как эта работа будет закончена, мы усиливаем нагрузку на печень, пояснил он.

Употребление спиртного в течение трёх дней подряд является свидетельством одной из стадий алкоголизма. В этом случае человеку уже требуется лечение.

«Есть такое выражение: если вы контролируете употребление алкоголя, то значит, что контроль вы уже потеряли. Можно пытаться контролировать дозу, но ни один человек в мире не может контролировать действие алкоголя на свой организм», — цитирует РИА Новости эксперта.

Для того, чтобы празднование не перетекло в запой, специалисты настоятельно советуют не опохмеляться. Как пояснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, то, что в народе называется «поправить здоровье», на самом деле повторное отравление организма.

«Это патологическая реакция, которая означает, что сломалась ферментативная система, а это болезнь, которая называется алкоголизм», — отметил он.

Как писал News.ru, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн советует бороться с похмельем с помощью кефира, капустного рассола или крепкого бульона. При этом он рекомендует воздержаться от приёма аспирина и физических нагрузок.


#россия #алкоголь #праздники
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
здоровье 11:49, 31 декабря 2018
Главный нарколог РФ рассказал о методах борьбы с похмельем
здоровье 08:36, 29 декабря 2018
Учёные обнаружили целебные свойства алкоголя
общество 02:57, 28 декабря 2018
Алкоголь сети «Красное & Белое» отправлен на экспертизу качества
Лента новостей
в мире 13:33
Депутат Рады назвала условие для победы Порошенко на выборах
в мире 13:32
Поезд врезался в столб в Каталонии
в мире 13:32
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
в мире 13:26
Китайские спасатели ищут в море экипаж затонувшего судна
спорт 13:26
Агент Хабиба поведал об отдыхе бойца в «райском Дагестане»
Другие новости
здоровье 11:47
Как остаться здоровым в зимние праздники
Британские эксперты поделились личными методами
здоровье 15:16
Как похудеть и поправить здоровье в новом году
Исполните свои новогодние желания сами
здоровье 11:49
Главный нарколог РФ рассказал о методах борьбы с похмельем
здоровье 03:46
Сексолог дал россиянам советы перед новогодней ночью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top