Россиянам посоветовали поберечь печень в праздники

https://news.ru/storage/news/5a7399c9d817fa86e30e5a46b037c490/f1328529-c6a8-436b-882f-7a9b8febe25b_850.jpg Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Праздничное застолье — большая нагрузка на организм. Особенно это касается печени, поэтому наркологи рекомендуют россиянам проявлять умеренность при употреблении алкоголя.

По словам врача Александра Штульмана, не следует пить спиртные напитки даже в течение двух дней подряд. На переработку любой дозы алкоголя печени требуются сутки. Выпивая до того, как эта работа будет закончена, мы усиливаем нагрузку на печень, пояснил он.

Употребление спиртного в течение трёх дней подряд является свидетельством одной из стадий алкоголизма. В этом случае человеку уже требуется лечение.

«Есть такое выражение: если вы контролируете употребление алкоголя, то значит, что контроль вы уже потеряли. Можно пытаться контролировать дозу, но ни один человек в мире не может контролировать действие алкоголя на свой организм», — цитирует РИА Новости эксперта.

Для того, чтобы празднование не перетекло в запой, специалисты настоятельно советуют не опохмеляться. Как пояснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, то, что в народе называется «поправить здоровье», на самом деле повторное отравление организма.

«Это патологическая реакция, которая означает, что сломалась ферментативная система, а это болезнь, которая называется алкоголизм», — отметил он.

Как писал News.ru, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн советует бороться с похмельем с помощью кефира, капустного рассола или крепкого бульона. При этом он рекомендует воздержаться от приёма аспирина и физических нагрузок.