Россия перейдёт на вакцину от четырёх типов гриппа

https://news.ru/storage/news/bd6ba45cde0f4bb2b854437ab7f87495/822f0155-4b68-460e-ba05-9df5eb3653b4_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Россия перейдёт на квадривалентную вакцину для профилактики гриппа до 2021 года. Вакцина разработана российскими учёными и защищает от четырёх штаммов вируса гриппа A и B.

«Квадривалентные вакцины позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппа В двух линий, что усиливает ресурс страны в борьбе с гриппом», — сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что использование таких вакцин является новым этапом в работе с профилактикой гриппа, информирует «Свободная пресса».

Как ранее писал News.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в России. В настоящее время закрыты 61 школа и 23 детских сада.