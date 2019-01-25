Россия перейдёт на вакцину от четырёх типов гриппа

Россия перейдёт на квадривалентную вакцину для профилактики гриппа до 2021 года. Вакцина разработана российскими учёными и защищает от четырёх штаммов вируса гриппа A и B.
«Квадривалентные вакцины позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппа В двух линий, что усиливает ресурс страны в борьбе с гриппом», — сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что использование таких вакцин является новым этапом в работе с профилактикой гриппа, информирует «Свободная пресса».
Как ранее писал News.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в России. В настоящее время закрыты 61 школа и 23 детских сада.