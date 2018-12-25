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Российскую вакцину от кори отправят в Белоруссию

Zamir Usmanov/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Сто тысяч доз российской вакцины против кори на этой неделе будут отправлены в Белоруссию.

«Буквально на этой неделе мы отправляем ещё сто тысяч доз вакцины против кори в Белоруссию», — сообщила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, хорошей репутацией в мире пользуется не только российская вакцина от кори, но также вакцины от гриппа и жёлтой лихорадки. Кроме того, в России разработаны тест-системы для диагностики новых инфекций — лихорадки Зика и Эболы, а мобильные противоэпидемические комплексы признаются очень эффективными и уникальными.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты Америки намеревались создать в Симферополе биолабораторию, наподобие Центра Лугара в Грузии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. По её словам, на Украине уже действуют 11 лабораторий США на средства Пентагона.


#россия #Белоруссия #корь #вакцины
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