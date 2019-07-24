https://static.news.ru/photo/d486b44a-ae20-11e9-b9cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Friedrich Stark/imago stock&people/Global Look Press

Сотрудники Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, что здоровый образ жизни помогает замедлить процессы старения мозга.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения. Умеренное количество потребляемых калорий также способствует увеличению способности глиальных клеток выделять аденозинтрифосфат, что делает процесс старения мозга гораздо медленнее. Кроме того, по словам учёных, здоровый образ жизни является хорошей профилактикой нейродегенеративных заболеваний.

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