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Предложенный британскими врачами метод смещения сроков наступления менопаузы у женщин на целых 20 лет, по мнению российских экспертов, выглядит сомнительным. При этом под вопросом как сама методика — пересадка тканей яичника в подмышечную область, так и её смысловая нагрузка. Опрошенные News.ru специалисты сочли сообщение шуткой в духе Шнобелевской премии.

Напомним, британские врачи успешно провели девять операций по пересадке ткани яичников, взятых у женщины в детородном возрасте, замороженных и затем, по достижении ею менопаузы, внедрённых снова в организм, в подмышечную область. Смысловая нагрузка двойная: прежде всего, это делается для того, чтобы облегчить неприятные симптомы перехода из детородного возраста в менопаузу и, второе, дать женщине возможность родить ребёнка в уже весьма зрелом возрасте, на что британцы пока не делают акцент.

Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, директор Ассоциации народонаселения и развития, считает, что это открытие могло бы претендовать на Шнобелевскую премию. Существует множество препаратов для лечения менопаузы, говорит эксперт, в том числе заместительная гормональная терапия (ЗГТ). И хотя их применение не даёт возможности отложить менопаузу навсегда, но женщины при этом себя неплохо чувствуют.

Что касается родов в позднем возрасте, это никому не в радость. Ни ребёнку, потому что он в скором времени потеряет родительницу, ни женщине, которой в таком возрасте уже тяжело ухаживать за младенцем. Откладывание менопаузы на 20 лет ни к чему хорошему не приведёт. Человеческий организм не настолько утилитарен, чтобы добавить ему яичники и обеспечить вечную молодость. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития

Все остальные органы и системы с возрастом изнашиваются, в том числе изнашиваются сосуды, и ожидать чего-то хорошего от такого эксперимента — пустое дело, резюмирует Ерофеева.

Примерно так же оценивает новое слово британцев и другой врач-гинеколог, генеральный директор клиники «Мать и дитя» Марина Алфимова.

Время первой и последней менструации у каждой женщины запрограммировано генетически. Искусственно продлевать этот период нецелесообразно. Применение ЗГТ — метод мягкий, использовать его можно. Что касается методики британцев, у нас такие работы не проводились, опыта наблюдения и оценки результатов подобных наблюдений у нас нет. Лично у меня вызывает большие сомнения тот факт, что ткань яичников может успешно прижиться в подмышечной области. Марина Алфимова врач-гинеколог

Ранее News.ru сообщал о том, что российские врачи провели сложную операцию 64-летней пациентке с опухолью яичника. Новообразование весило четыре килограмма и занимало весь малый таз женщины.