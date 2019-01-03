Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы

https://news.ru/storage/news/06a44a40bbb2b9473a780f767018d311/367aea96-a823-48e9-af1c-1a3a89dc3657_850.jpg Skanda Gautam/Global Look Press

Роспотребнадзор подготовил памятку для туристов, собирающихся посетить экзотические страны. В частности, ведомство рассказало о распространенных там инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В памятке перечислены государства, в которых высок риск заболеть жёлтой лихорадкой, малярией, холерой, полиомиелитом и даже чумой. Среди них — Индия, Куба, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Перу и ряд других стран Южной Америки и Африки.

Роспотребнадзор рекомендует заранее уточнять на сайте ведомства сведения об эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Перед путешествием следует пройти обязательную вакцинацию, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора по городу Москве дали рекомендации по приготовлению и хранению новогодних блюд. Прежде всего хозяйкам, занимающимся приготовлением блюд к праздничному столу, посоветовали тщательно вымыть руки, а фрукты, сырые овощи и зелень вымочить в 3-процентном растворе уксусной кислоты или солёной воде в течение 10 минут.