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Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы

Skanda Gautam/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Роспотребнадзор подготовил памятку для туристов, собирающихся посетить экзотические страны. В частности, ведомство рассказало о распространенных там инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В памятке перечислены государства, в которых высок риск заболеть жёлтой лихорадкой, малярией, холерой, полиомиелитом и даже чумой. Среди них — Индия, Куба, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Перу и ряд других стран Южной Америки и Африки.

Роспотребнадзор рекомендует заранее уточнять на сайте ведомства сведения об эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Перед путешествием следует пройти обязательную вакцинацию, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора по городу Москве дали рекомендации по приготовлению и хранению новогодних блюд. Прежде всего хозяйкам, занимающимся приготовлением блюд к праздничному столу, посоветовали тщательно вымыть руки, а фрукты, сырые овощи и зелень вымочить в 3-процентном растворе уксусной кислоты или солёной воде в течение 10 минут.


#туристы #РОСПОТРЕБНАДЗОР #ОПАСНОСТЬ #чума
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