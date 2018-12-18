Роспотребнадзор провёл горячую линию по профилактике ВИЧ

https://news.ru/storage/news/b569bfcbcf42c0ce32450ab8570b1445/1c666967-c44a-4951-9199-b2567afcac86_850.jpg АГН "Москва"

Роспотребнадзор во время прошедшей с 26 ноября по 8 декабря горячей линии ответил на вопросы граждан о профилактике ВИЧ, а также механизмах его распространения и восприимчивости к вирусу. Специалисты ведомства и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» провели более 20 тысяч консультаций.

«В равных долях, по 20%, поступали вопросы, касающиеся профилактики ВИЧ-инфекции и эпидемиологических аспектов ВИЧ-инфекции, этиологии ВИЧ-инфекции, механизма передачи возбудителя, восприимчивости к инфекции, возможных группах риска, а также вопросы обследования на ВИЧ-инфекцию и консультирования», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Кроме этого, 11,4% вопросов касались эпидемиологической ситуации по ВИЧ, 11,3% — клинических проявлений инфекции. Граждан также интересовали вопросы, касающиеся получения медпомощи и лечения ВИЧ-инфекции (9,3%), специфики проявления и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин (5,6%) и другие темы (4,6%).

Как сообщал ранее News.ru, по данным Роспотребнадзора, более 276 тысяч больных ВИЧ-инфекцией умерли в России в 2017 году. Ещё около 1 млн человек проживают в стране с таким диагнозом. В Москве за год количество инфицированных горожан увеличилось на 20%.